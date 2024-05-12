Путінська пропаганда заплуталася у "версіях" обвалу будинку у Бєлгороді, а "осінтери" виявили важливу деталь (фото)

Z-патріоти, мабуть, не встигли отримати методички

У мережі продовжують знаходити все більше нестиковок із обвалом багатоповерхівки у Бєлгороді. Російська пропаганда вже заплуталася у "версіях", а "осінтери" знайшли ще один "+" до версії із самообстрілом.

Так, якщо пройтися Telegram-каналами російських z-патріотів, то можна побачити, що вони плутаються, звинувачуючи в ударі Україну. Наприклад, одні з них говорять про "удар" із РСЗВ "Vampire".

Міноборони РФ стверджує про збиту ракету ТРК "Точка-У".

Пропагандисти з ТАСС вигадали "Вільху".

А хтось навіть написав про "приліт" ATACMS.

А ось "осінтери", проаналізували відео та фото з місця подій та зіставили їх із картою. Вони кажуть, що наслідки вибуху можуть свідчити про те, що обстріл провадився з боку двору. Це означає, що будинок був атакований ЗС РФ, адже Україна знаходиться з іншого боку.

Важливо відзначити, що військовий оглядач Олександр Коваленко раніше висунув версію, що будинок у Бєлгороді могли ненавмисно розбомбити ВКС РФ. Можливо, мав місце позаштатний схід КАБа. Такі інциденти, до речі, у Росії трапляються досить часто. Тому, якщо тримати це в голові, то вищезгаданий висновок "осінтерів" виглядає дуже логічно.

Наразі кількість загиблих у Бєлгороді становить 7 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 травня у Білгороді пролунали вибухи. В результаті було пошкоджено житлові будинки.