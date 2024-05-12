Путинская пропаганда запуталась в "версиях" обрушения дома в Белгороде, а "осинтеры" обнаружили важную деталь (фото)

Z-патриоты, видимо, не успели получить методички

В сети продолжают находить все больше нестыковок с обрушением многоэтажки в Белгороде. Российская пропаганда уже запуталась в "версиях", а "осинтеры" нашли еще один "+" к версии с самообстрелом.

Так, если пройтись по Telegram-каналам российских z-патриотов, то можно увидеть, что они путаются, обвиняя в ударе Украину. Например, одни из них говорят об "ударе" из РСЗО "Vampire".

Минобороны РФ твердит о сбитой ракете ТРК "Точка-У".

Пропагандисты из ТАСС выдумали "Ольху".

А кто-то даже написал о "прилете" ATACMS.

А вот "осинтеры", проанализировали видео и фото с места событий и сопоставили их с картой. Они говорят, что последствия взрыва могут свидетельствовать о том, что обстрел велся со стороны двора. Это значит, что дом был атакован ВС РФ, ведь Украина находится с другой стороны.

Важно отметить, что военный обозреватель Александр Коваленко ранее выдвинул версию, что дом в Белгороде могли неумышленно разбомбить ВКС РФ. Возможно, имел место внештатный сход КАБа. Такие инциденты, к слову, в России происходят довольно часто. Поэтому, если держать это в уме, то вышеуказанный вывод "осинтеров" выглядит весьма логично.

В настоящий момент число погибших в Белгороде составляет 7 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 мая в Белгороде прогремели взрывы. В результате были повреждены жилые дома.