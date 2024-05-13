Потом будут орать про теракт: россияне уронили еще две бомбы под Белгородом (фото)

Дома находятся всего в десятках метров от места прилета

Россия продолжает бомбить свою Белгородскую область. Спустя сутки после обрушения многоэтажного дома в Белгороде, который, по одной из версий, случился в результате внештатного схода КАБа, ВКС РФ "потеряли" еще две бомбы в этой области.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, одна из них (500-килограмовая ФАБ) упала ночью в посёлке Разумное. "Прилет" пришелся на парковку, где стояли автомобили.

А уже утром 13 мая аналогичный инцидент произошел в нескольких десятках метров от места падения первой бомбы. Жилые дома от воронок находятся через дорогу.

Как отмечает российское издание ASTRA, только за последние 4 дня ВКС РФ сбросили на Белгородскую область 5 бомб. И это только по верифицированным данным, а ведь российские власти постоянно старательно скрывают эти инциденты. Например, как указывают журналисты, так произошло со случаем 4 мая, когда в Белгородской области погибло 7 человек.

"Выходит, только за март, апрель и май на российские и оккупированные украинские регионы РФ сбросила как минимум 33 ФАБ", — говорится в сообщении.

Важно отметить, что, по одной из версий, 12 мая РФ неумышленно разбомбила многоквартирный дом в Белгороде авиабомбой. Минобороны РФ, конечно же, заявила, что это были обломки сбитой украинской "Точки-У", но эксперты, проанализировав фото и видео, пришли к выводу, что это, скорее всего, была именно российская бомба.

Как отмечает один из популярных украинских Telegram-каналов: "Когда опять уронят на многоэтажку, будут орать, что это все "украинский теракт".

Напомним, ранее мы писали о том, что путинская пропаганда запуталась в "версиях" обрушения дома в Белгороде, а "осинтеры" обнаружили важную деталь