"Буферная зона" - чушь? Что на самом деле может стоять за новой риторикой Путина

В ISW объяснили, что значат новые заявления россиян о "буефрной зоне"

Российский диктатор Владимир Путин охарактеризовал наступление в Харьковской области как часть усилий по созданию "буферной зоны" на украинской территории. Дескать, эта зона необходима для якобы защиты Белгорода. Впрочем, это является очередным завуалированным оправданием намерения захватить Украину.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Там отметили, что недавно о "буферной зоне" заговорил и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тот и вовсе сказал, что она должна простираться как минимум на всю центральную Украину и значительную часть запада нашей страны, чтобы вывести российские города за пределы досягаемости украинских систем дальнего радиуса действия, предоставленных Западом.

Эксперты института проанализировали данные заявления и пришли к выводу, что они подчеркивают вероятное намерение РФ использовать нарратив о буферной зоне для оправдания российской оккупации всей Украины.

"А заявление Медведева свидетельствует о том, что его сообщение рассчитано на внутреннюю российскую аудиторию, и он, возможно, намерен создать поддержку и ажиотаж вокруг мнимой будущей России в Украине в преддверии ожидаемых наступательных операций России летом 2024 года, что приведет к масштабным потерям российского личного состава", — считают в ISW.

Напомним, ранее мы писали о том, что прямо сейчас происходит в Харьковской области.