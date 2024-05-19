"Буферна зона" - нісенітниця? Що насправді може стояти за новою риторикою Путіна

В ISW пояснили, що означають нові заяви росіян про "буефрну зону"

Російський диктатор Володимир Путін охарактеризував наступ у Харківській області як частину зусиль щодо створення "буферної зони" на українській території. Мовляв, ця зона потрібна для нібито захисту Бєлгорода. Втім, це є черговим завуальованим виправданням наміру захопити Україну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що нещодавно про "буферну зону" заговорив і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Той взагалі сказав, що вона має простягатися як мінімум на всю центральну Україну та значну частину заходу нашої країни, щоб вивести російські міста за межі досяжності українських систем дальнього радіусу дії, наданих Заходом.

Експерти інституту проаналізували дані заяви і дійшли висновку, що вони наголошують на ймовірному намірі РФ використати наратив про буферну зону для виправдання російської окупації всієї України.

"А заява Медведєва свідчить про те, що його повідомлення розраховане на внутрішню російську аудиторію, і він, можливо, має намір створити підтримку та ажіотаж навколо уявної майбутньої перемоги Росії в Україні напередодні очікуваних наступальних операцій Росії влітку 2024 року, що призведуть до масштабних втрат російського особового складу", — вважають в ISW.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прямо зараз відбувається у Харківській області.