Бий своїх, щоб чужі боялися: Росія вже скинула на свою та окуповану території десятки бомб, названо цифру

Тільки 20 травня російські літаки "впустили" три ФАБи на Бєлгородську область

Протягом усієї весни, з березня по травень 2024 року, російські військові літаки скинули 53 авіабомби на свої ж регіони і на окуповані території України.

Про це пише Телеграм-канал Astra. Зазначається, що деякі з цих бомб завдавали великої шкоди окупантам.

"53 авіабомби скинули літаки РФ на регіони Росії та окуповані території України за березень, квітень та травень", — йдеться у повідомленні.

Так, навіть за останню добу російські літаки впустили три ФАБи на Бєлгородську область Росії.

"20 травня 2 ФАБ-500 впали у селі Крутий Лог біля житлового будинку на Східній вулиці. У Шебекіно ФАБ-250 знайшли на вулиці Урожайна. У всіх випадках ніхто не постраждав", — пишуть росЗМІ.

Ще майже 40 авіабомб, які "загубили" росіяни, не можуть розмінувати на окупованій Донеччині. Такі цифри наштовхують на думку, що ворожі війська серйозно сприймають відоме російське прислів'я "Бий своїх, щоб чужі боялися"

Нагадаємо, аналітики розповіли, чому у руйнуванні десятиповерхівки в Бєлгороді не винна Україна. Є велика ймовірність, що вибух пролунав через "загублений" снаряд.

Раніше "Телеграф" писав, що у Британії сказали, скільки років потрібно, щоб зупинити Росію.