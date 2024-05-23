"Геноцид российских "Су": ВСУ сбили шестой за месяц российский боевой самолет (видео)

Зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному "Су"

ВСУ сбили второй за день российский боевой самолет в небе над Донбассом. Эта потеря стала для российских ВКС уже шестой за месяц.

Об этом сообщает пресс-служба 110 ОМБр. Именно её бойцы и приземлили вражескую птичку. По словам военных, речь идет о штурмовике Су-25.

"Накануне наши ребята посадили на вечную стоянку в донбасских степях враждебный Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два.

Россиянам до сих пор не хватает ума понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше!", — обещают защитники.

В подтверждение своим словам бойцы опубликовали видео с места событий. Важно: ролик начинается с компьютерной графики, место падения самолета можно увидеть на последних секундах видео.

Стоит отметить, что это уже пятый российский Су-25, уничтоженный только с начала мая.

Для справки: Су-25 – специализированный штурмовик разработки времен СССР для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Сейчас Россия не производит такие самолеты, а только модернизирует существующие экземпляры.

Напомним, что 4 мая бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский Су-25, на Авдеевском направлении. Затем был сбит еще один — 9 мая. Такой же самолет был уничтожен и 11 мая на том же направлении. Четвертый российский Су-25 был сбит 18 мая на том же направлении. Как и в прошлые разы, самолет "приземлили" украинские зенитчики из 110-й отдельной механизированной бригады.