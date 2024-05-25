"Путин не отмоет свои маленькие ручки": Зеленский высказался о потерях РФ при прорыве на Харьковщине

Пока россияне гибнут на фронте, российский диктатор отдыхает в СПА или где-нибудь еще

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери российской армии в войне. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни и язык, на котором говорят люди.

Об этом украинский глава государства заявил в интервью центральноазиатским СМИ, передает "Власть". Зеленский считает, что Путин не ценит жизни не только своих солдат, но и гражданского населения.

По словам украинского президента, во время попытки армии РФ наступать в направлении Харькова, потери составили 1 к 8. То есть, один убитый украинец на восемь россиян.

"И скажите, где-то там дается эта статистика, ему интересны [потери людей] или нет? До этого в неделю было порядка 2-3 тысяч жертв — я постоянно получаю аналитику об убийстве русских военных. 2-3 тысяч семей потеряли своих детей. Да ему абсолютно наплевать. Путин в это время в бане находится, или где он там — в СПА, который показывали не единожды? Он в это время занимается совершенно другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во время наступления в Харьковской области у России сразу два рекорда по потерям. Такого ущерба противник не терпел с начала полномасштабного вторжения.