Тисячі вбитих та сотні одиниць техніки: в Генштабі розкрили загальні втрати росіян на Харківщині

До зведення включено тільки дані, щодо яких є підтвердження

Російські терористи з початку наступу на Харківщині втратили вбитими та пораненими майже дві тисячі одиниць особового складу та понад 340 одиниць військової техніки. Точна кількість виведених з ладу терористів з пораненнями невідома.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні. Зазначається, що у статистику включено тільки підтверджені втрати росіян.

"Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки", — сказано у повідомленні.

Також у зведенні сказано, що росіяни намагаються продовжувати атаки в районі Вовчанська та у напрямку Липців і Стариці. В деяких місцях українські військові почали контрнаступальні операції. За 20 травня 26 російських солдатів було ліквідовано, також Сили оборони знищили 15 одиниць важкого озброєння та техніки.

Раніше "Телеграф" писав, що наступ російської окупаційної армії на Харківському напрямку триває, але зараз РФ не просуватиметься до Харкова. Адже Кремль має лише 15 тисяч військових, які можуть атакувати цю позицію.

Російський наступ на Харківщині, хоч і виглядає вкрай жахливими в міркуваннях деяких експертів та аналітиків, не становить "апокаліптичної" загрози. І цілі цього наступу виглядають вкрай туманними, адже ймовірність їхнього втілення мала.