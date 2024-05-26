Війна — день 823: росіяни штурмують на сході та посилюють повітряний терор

Оперативно про головне за добу

Росіяни нарощують кількість обстрілів та штурмів на східних ділянках фронту, а найактивніші бої, як і раніше, відбуваються на Покровському напрямку, проте окупанти також активні на інших ділянках у Донецькій та Харківській областях. Зокрема біля Вовчанська лінія фронту проходить річкою Вовча, яку росіяни намагаються штурмувати, але безуспішно. На тлі цього противник здійснює численні авіаудари по цивільній інфраструктурі, через що страждають прикордонні міста, включаючи Харків.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни запустили мінімум три стратегічні бомбардувальники Ту-95, через що вночі варто чекати на обстріл. На тлі цього у повітряному просторі України фіксується наявність ударних БПЛА.

Дізнатись про події 23 травня можна за посиланням: Війна — день 820: росіяни намагаються створити "буферну зону" в Харківській області і руйнують Вовчанськ

Про те, що відбувалося 24 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 821: Зеленський відвідав багатостраждальний Харків, а в Білорусі збори диктаторів

З ситуацією в Україні 25 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 822: Україна потужно відбиває штурми РФ, але є занепокоєння через ситуацію в Білорусі