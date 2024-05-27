Война — день 824: россияне имеют преимущество на двух направлениях и собирают новую ударную группировку

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты активно давят на Купянском и Покровском направлениях, где они пытаются реализовать свое преимущество в живой силе и авиации. Несмотря на это бойцы ВСУ стойко держат оборону, а местами и сами совершают штурмовые действия, чтобы улучшить свое положение. При этом ситуация может обостриться на Харьковском направлении, поскольку там россияне формируют новую ударную группировку.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В отчете британской разведки говорится, что россияне потеряли импульс на Харьковском направлении, а фронт там стабилизировался

О том, что происходило 24 мая, читайте в материале: Война — день 821: Зеленский посетил многострадальный Харьков, а в Беларуси собрание диктаторов

С ситуацией в Украине 25 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 822: Украина мощно отбивает штурмы РФ, но есть беспокойство из-за ситуации в Беларуси

Узнать о событиях 26 мая можно по ссылке: Война — день 823: россияне штурмуют на востоке и усиливают воздушный террор