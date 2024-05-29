Вже кілька разів: ЗМІ дізналися, куди в РФ було завдано останнього удару України західною зброєю

Історія знає вкрай мало прикладів, коли країна, яка постачає летальну допомогу, була втягнута в конфлікт

Поки в США зволікають із рішенням дозволити Україні бити своїми ракетами по військових об’єктах на території Росії, Україна вже кілька разів застосовувала західну зброю для ударів по території РФ. Востаннє це сталося під час атаки на Краснодар (об’єкт та дата не уточнюється).

Про це повідомляє AFP із посиланням на анонімні західні джерела. Зазначається, що деякі країни Заходу не наважуються дати Україні дозвіл завдавати ударів їхньою зброєю по території Росії, бо бояться прямого конфлікту з Москвою. Зокрема, таку позицію займають США та Німеччина.

Хоча президент РФ Володимир Путін погрожує Заходу "серйозними наслідками", якщо він дозволить Україні використати свою зброю для атак по Росії, в історії мало прикладів, коли країна, яка постачає летальну допомогу, була втягнута в конфлікт, зазначив французький військовий історик Мішель Гойя.

За даними джерел, Україна вже кілька разів застосовувала західну зброю для атак на території Росії. Також Київ завдавав ним ударів по окупованому Криму, який Кремль вважає "недоторканним".

"Озираючись назад, ми розуміємо, що якби вони (західні країни, — ред.) поступилися від початку, це було б ефективніше", — заявив Гойя.

Як повідомляв "Телеграф", видання Bild написало, що ЗСУ один раз використовували систему Patriot, яка була передана Німеччиною "для ударів на власний розсуд". Це спричинило міжнародний скандал, після якого Захід пригрозив залишити Україну без ракет до цих систем.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Україна має отримати право знищувати військові об’єкти на території Росії з використанням західної зброї. Це не вважатиметься ескалацією, але відповіддю на нову тактику росіян.