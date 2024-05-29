Уже несколько раз: СМИ узнали, куда в РФ был нанесен последний удар Украины западным оружием

История знает крайне мало примеров, когда страна, поставляющая летальную помощь, была втянута в конфликт

Пока в США медлят с решением разрешить Украине бить своими ракетами по военным объектам на территории России, Украина уже несколько раз применяла западное оружие для ударов по территории РФ. В последний раз это произошло в ходе атаки на Краснодар (объект и дата не уточняется).

Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимные западные источники. Отмечается, что некоторые страны Запада не решаются дать Украине разрешение наносить удары их оружием по территории России, так как боятся прямого конфликта с Москвой. В частности, такую позицию занимают США и Германия.

Хотя президент РФ Владимир Путин грозит Западу "серьезными последствиями", если он позволит Украине использовать свое оружие для атак по России, в истории мало примеров, когда страна, поставляющая летальную помощь, была втянута в конфликт, отметил французский военный историк Мишель Гойя.

По данным источников, Украина уже несколько раз применяла западное оружие для атак по территории России. Также Киев наносил им удары по оккупированному Крыму, который Кремль считает "неприкосновенным".

"Оглядываясь назад, мы понимаем, что если бы они (западные страны, — ред.) уступили с самого начала, это было бы эффективнее", — заявил Гойя.

Как сообщал "Телеграф", издание Bild написало, что ВСУ один раз использовали систему Patriot, которая была передана Германией "для ударов на свое усмотрение". Это привело к международному скандалу, после которого Запад пригрозил оставить Украину без ракет к этим системам.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украина должна получить право уничтожать военные объекты на территории России с использованием западного оружия. Это не будет считаться эскалацией, но ответом на новую тактику россиян.