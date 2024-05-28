Союзники грозили Украине оставить ее без Patriot: что стало причиной

Украине запрещено использовать западное вооружение для ударов по целям на российской территории

ВСУ один раз использовали систему Patriot, которая была передана Германией "для ударов на свое усмотрение". Это привело к международному скандалу, после которого Запад пригрозил оставить Украину без ракет к этим системам.

Информацию об этом обнародовало издание Bild. Там напомнили, что пока россияне выпускают по 5000 снарядов в день по Харьковской области, Украина не может наносить ответные удары.

Издание отмечает, что с разрешением наносить удары по воздушным целям дела обстоят точно так же печально, поскольку украинским силам приходится ждать, пока российские ракеты пересекут границу, прежде чем начать их сбивать.

"По информации BILD, украинская армия как минимум один раз использовала систему "Патриот" из Германии для самостоятельных действий. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится", — говорится в материале.

В материале не указано, когда произошел этот случай и как именно Украина использовала Patriot.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо снять ограничения, которые Запад установил для Украины в вопросе ударов по России.