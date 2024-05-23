Не хотят отдавать свои Patriot: инициатива Германии по усилению ПВО Украины провалилась

Берлин передал Киеву три из 11 батарей зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства

Инициатива Германии по усилению ПВО Украины провалилась. Страны союзники не последовали примеру Берлина и пока не передали Киеву вооружение для защиты неба.

Поэтому Германия на данный момент фактически единственная страна, которая предприняла конкретные шаги в этом направлении. Об этом пишет Politico.

На сегодняшний день Берлин передал Киеву три из 11 батарей зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства. Помимо этого, в Украину поставлено более 50 систем ПВО малой дальности Gepard, а также ракеты "воздух-воздух", предназначенные для защиты от баллистических ракет, бомб и беспилотников, атакующих украинские города и критическую инфраструктуру.

На протяжении нескольких недель высокопоставленные немецкие политики убеждали союзников выполнить свои обязательства по передаче Украине батарей Patriot. Но уговоры результата не принесли.

Издание отмечает, что Германия предлагала и альтернативные варианты: SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или системы ПВО С-300. Но именно Patriot, разработанные Raytheon, наиболее эффективны против российских атак. Однако другие страны пока не хотят оказывать такого рода помощь Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно дал понять, что "есть системы, которые могут быть предоставлены Украине". Но согласовать план передачи этого вооружения украинским солдатам — задача не из простых.

В министерстве обороны Германии сообщили, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды взяли на себя обязательства по финансированию. А Франция, Испания, Румыния, Литва, Бельгия, США и Великобритания пообещали предоставить материалы и ракеты. Латвия тоже изъявила желание присоединиться к немецкой программе.

Напомним, с начала весны 2024 года кремлевские захватчики усилили свои ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Это привело к истощению систем ПВО. Согласно заявлению президента Зеленского, для закрытия неба от вражеских ударов стране нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Ранее "Tелеграф" писал, что США хотят дать Украине еще одну батарею Patriot.