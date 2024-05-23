Не хочуть віддавати свої Patriot: ініціатива Німеччини щодо посилення ППО України провалилася

Берлін передав Києву три з 11 батарей зенітних ракетних комплексів Patriot американського виробництва

Ініціатива Німеччини щодо посилення ППО України провалилася. Країни союзники не наслідували Берлін і поки не передали Києву озброєння для захисту неба.

Тому Німеччина на даний момент фактично єдина країна, яка зробила конкретні кроки у цьому напрямі. Про це пише Politico.

На сьогоднішній день Берлін передав Києву три з 11 батарей зенітних ракетних комплексів Patriot американського виробництва. Крім цього, в Україну поставлено понад 50 систем ППО малої дальності Gepard, а також ракети "повітря-повітря", призначені для захисту від балістичних ракет, бомб та безпілотників, що атакують українські міста та критичну інфраструктуру.

Упродовж кількох тижнів високопоставлені німецькі політики переконували союзників виконати свої зобов’язання щодо передачі Україні батарей Patriot. Але вмовляння результату не принесли.

Німеччина пропонувала й альтернативні варіанти: SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T або системи ППО С-300. Але саме Patriot, розроблені Raytheon, найефективніші проти російських атак. Однак інші країни поки не хочуть надавати таку допомогу Києву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ясно дав зрозуміти, що "є системи, які можуть бути надані Україні". Але погодити план передачі цього озброєння українським солдатам — завдання не з простих.

У міністерстві оборони Німеччини повідомили, що Бельгія, Данія, Норвегія, Канада та Нідерланди взяли на себе зобов’язання щодо фінансування. А Франція, Іспанія, Румунія, Литва, Бельгія, США та Великобританія пообіцяли надати матеріали та ракети. Латвія також виявила бажання приєднатися до німецької програми.

Нагадаємо, з початку весни 2024 року кремлівські загарбники посилили свої ракетні та дронові атаки по території України. Це спричинило виснаження систем ППО. Згідно із заявою президента Зеленського, для закриття неба від ворожих ударів країні потрібні 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Раніше Телеграф писав, що США хочуть дати Україні ще одну батарею Patriot.