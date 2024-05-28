Союзники погрожували Україні залишити її без Patriot: що стало причиною

Україні заборонено використовувати західне озброєння для ударів по цілях на російській території

ЗСУ один раз використовували систему Patriot, яка була передана Німеччиною "для ударів на власний розсуд". Це спричинило міжнародний скандал, після якого Захід пригрозив залишити Україну без ракет до цих систем.

Інформацію про це оприлюднило видання Bild. Там нагадали, що поки росіяни випускають по 5000 снарядів на день по Харківській області, Україна не може завдавати ударів у відповідь.

Видання зазначає, що з дозволом завдавати ударів по повітряних цілях справи також вельми сумно, оскільки українським силам доводиться чекати, поки російські ракети перетнуть кордон, перш ніж почати їх збивати.

"За інформацією BILD, українська армія як мінімум один раз використовувала систему "Патріот" з Німеччини для самостійних дій. Реакція: гнівні дзвінки з Берліна та Вашингтона та погрози припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться", — йдеться у матеріалі.

У матеріалі не зазначено, коли стався цей випадок і як саме Україна використала Patriot.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідно зняти обмеження, які Захід встановив для України у питанні ударів по Росії.