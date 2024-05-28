Росія планує наступ ще на два міста: поки що ворога вдалося стримати (карта)

Українські воїни зупиняють спроби ворога просунутися

Російські окупанти окрім наступу на Харків також планують наступ на Торецьк та Нью-Йорк, які перебувають під тимчасово окупованою Горлівкою. Українські воїни зупинили настання ворога. Тепер лісосмугами зупиняють групи ворожої піхоти, яка намагається штурмувати позиції.

Пушкарі бригади Короля Данила відбивають ворожі штурми з боку Авдіївки. Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Юлії Кирієнко.

ЗСУ намагаються не дати ворогові розгорнути наступ у бік Покровська, і водночас прикривають два міста неподалік Горлівки — це Нью-Йорк та Торецьк.

"Окупанти намагаються потіснити наші сили в районі Карлівки й просунутися до міста Покровськ. А на цьому фланзі наступають у бік села Керамік, щоб розгорнути наступ на Торецьк. Це стало можливо після їхнього просування в Очеретине. Стримати такий стрімкий рух ворога наші сили там поки що змогли".. Тепер росіяни трохи принишкли", — йдеться в матеріалі.

Також наголошується, що піхота вже не так активно їде на штурм. При цьому майже безупинно працюють артилерією. А по містечках, що межують із тимчасово окупованою Горлівкою, все стирають авіацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники планують наступ ще на двох напрямках.