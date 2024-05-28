Россия планирует наступление еще на два города: пока врага удалось сдержать (карта)

Украинские воины останавливают попытки врага продвинуться

Российские оккупанты помимо наступления на Харьков также планируют наступление на Торецк и Нью-Йорк, которые находятся под временно оккупированной Горловкой. Украинские воины остановили наступление врага. Теперь по лесополосам останавливают группы вражеской пехоты, которая пытается штурмовать позиции.

Пушкари бригады Короля Даниила отбивают вражеские штурмы со стороны Авдеевки. Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

ВСУ стараются не дать врагу развернуть наступление в сторону Покровска, и в то же время прикрывают два города неподалеку Горловки — это Нью-Йорк и Торецк.

"Оккупанты пытаются потеснить наши силы в районе Карловки и продвинуться к городу Покровск. А на этом фланге наступают в сторону села Керамик, чтобы развернуть наступление на Торецк. Это стало возможно после их продвижения в Очеретино. Сдержать такое стремительное движение врага наши силы там пока смогли. Теперь россияне немного притихли", — говорится в материале.

Также отмечается, что пехота уже не так активно едет на штурм. При этом, почти без остановки работают артиллерией. А по городкам, граничащим с временно оккупированной Горловкой, все стирают авиацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики планируют наступление еще на двух направлениях.