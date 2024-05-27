Россияне готовят новое наступление еще на одном направлении: в ISW рассказали детали (карта)

Район Грайворон-Борисовка-Пролетарский, в частности, предоставит российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова

Россияне для растяжения фронта накапливают свои силы на границе с Харьковской и Сумской областями, чтобы оттянуть и укрепить украинские силы в районе границы.

Об этом сообщает Институт изучения войны в своем ежедневном отчете. По данным аналитиков ISW, российские войска концентрируют силы неустановленной численности на западе Белгородской области вблизи границы с Украиной, вероятно, для того, чтобы зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район и подготовиться к наступательным операциям, направленным на расширение российского плацдарма в приграничной зоне на северо-востоке Украины.

Такую информацию звучал и Владимир Зеленский. По его словам, российские оккупанты готовятся к новым наступательным действиям и концентрируют группировки неопределенного размера вблизи украинской границы в 90 километрах к северо-западу от Харькова.

Аналитики предполагают, что Зеленский подразумевал район Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области, а спутниковые снимки этого района свидетельствуют о том, что за последние недели российские войска активизировали деятельность на базах и складах в населенных пунктах этого района.

Белгородская область

Но текущий размер вероятной концентрации русских войск в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский остается неясным.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также заявлял, что российские войска могут начать наступательные операции в Сумской области или в районах Харьковской области, граничащих с Сумской областью, с целью растянуть и закрепить украинские силы дальше вдоль границы на северо-востоке Украины.

Бододухов

"Район Грайворон-Борисовка-Пролетарский, в частности, предоставит российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов северо-западнее Харькова в пределах 25 километров от границы, или к западу в направлении населенных пунктов вдоль трассы, что соединяет Богодухов с Сумами", – говорится в отчете.

Кроме того, как указывают эксперты, российские войска могут проводить наступательные операции как в одном, так и в обоих направлениях, и российская концентрация может быть направлена на то, чтобы заставить украинские войска перебросить силы и средства на более широкий участок границы в Харьковской и Сумской областях. .

Российские войска также сосредоточивают ограниченные силы в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью, а также ограниченная концентрация в этих областях может быть направлена на достижение вероятного желаемого эффекта дальнейшего оттягивания и закрепления украинских сил в районе границы.

РФ доводят свою Северную группировку в районе границы до запланированной конечной численности и, вероятно, начнут лишь ограниченные наступательные операции вдоль линии Сумы-Харьков, пока Северная группировка не будет ближе к конечной численности.

Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах усилят давление, которое растянет украинскую живую силу и технику на более широком фронте и, возможно, позволит российским войскам создать тактические плацдармы для поддержки дальнейших операций либо северо-западнее Харькова, либо в направлении города Сумы.

Однако Северной группировке войск, даже при верхнем пределе его заявленной конечной численности, не хватит живой силы, необходимой для проведения успешной операции по окружению или захвату городов Харьков или Сумы.

Наступление РФ на Сумщину — что известно

Россияне могут открыть еще одно направление наступления на Харьковщину с севера, но теперь со стороны Сумской области. О наступлении РФ в Сумской области ранее говорил и Кирилл Буданов.

Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак прокомментировал вероятность наступления армии РФ на Сумщину. По словам чиновника, на сегодня ситуация в регионе контролируемая.

По мнению Бицака, "паниковать нет смысла". Заместитель райсовета заявил, что у россиян "не хватит сил" наступать на Сумщине. Поскольку сейчас враг проводит операции в Харьковской области и на многих других участках фронта.