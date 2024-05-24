"Это все еще возможно, но...": Синегубов прокомментировал вероятное наступление РФ на Сумщину

Россияне не рассчитывали на стремительное сопротивление наших военных

Россияне могут открыть еще одно направление наступления в Харьковскую область с севера, но теперь со стороны Сумской области. О наступлении РФ в Сумской области ранее говорил и Кирилл Буданов. Действительно ли это может произойти?

Ответ на этот вопрос дал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в иетервью УП. Он говорит, что это может быть.

"Да, мы это прорабатываем. По нашим данным, они также должны еще заходить по Золочевской общине (35 км северо-западнее Харькова – УП). Мы предполагаем, что это все еще возможно", — говорит Синегубов.

Наступление РФ на Сумы

По его словам, россияне не рассчитывали на стремительное сопротивление наших военных. И по тем планам, которые озвучивали пленные – они собирались захватить Волчанск за два дня, а дойти до Харькова условно за пять дней.

Скажу даже больше – у них по планам, по данным тех пленных, которых брали наши военные, захватить город Волчанск за 2 дня, до города Харькова дойти, условно говоря, за 5 дней. Поэтому, думаю, что у нас достаточно такая неплохая история по поводу сдерживания врага.

Наступление РФ на Сумщину

В среду, 15 мая, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак прокомментировал вероятность наступления армии РФ на Сумщину, о которой накануне говорил начальник ГУР Кирилл Буданов. По словам чиновника, на сегодня ситуация в регионе контролируемая.

По мнению Бицака, "паниковать нет смысла". Заместитель райсовета заявил, что у россиян "не хватит сил" наступать на Сумщине. Поскольку сейчас враг проводит операции в Харьковской области и на многих других участках фронта.