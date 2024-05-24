"Це все ще можливо, але...": Синєгубов прокоментував ймовірний наступ РФ на Сумщину

Росіяни не розраховували на стрімкий супротив наших військових

Росіяни можуть відкрити ще один напрямок наступу на Харківщину з півночі, але тепер з боку Сумської області. Про наступ РФ на Сумщині раніше казав і Кирило Буданов. Чи дійсно це може статись?

Відповідь на це питання дав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в іетерв'ю УП. Він каже, що це можливо.

"Так, ми це пропрацьовуємо. За нашими даними, вони також мали ще б заходити по Золочівській громаді (35 км на північний захід від Харкова – УП). Ми передбачаємо, що це все ще можливо", — говорить Синєгубов.

Наступ РФ на Суми

За його словами, росіяни не розраховували на стрімкий супротив наших військових. І за тими планами, які озвучували полонені – вони збиралися захопити Вовчанськ за два дні, а дійти до Харкова умовно за п’ять днів.

Скажу навіть більше – у них по планах, за даними тих полонених, яких брали наші військові, захопити місто Вовчанськ за 2 дні, до міста Харкова дійти, умовно кажучи, за 5 днів. Тому, думаю, що в нас досить така непогана історія щодо стримування ворога.

Наступ РФ на Сумщину

У середу, 15 травня, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак прокоментував ймовірність наступу армії РФ на Сумщину, про яку напередодні казав начальник ГУР Кирило Буданов. За словами посадовця, станом на сьогодні ситуація в регіоні контрольована.

На думку Біцака, "панікувати немає сенсу". Заступник райради заявив, що у росіян "не вистачить сил" наступати на Сумщині. Оскільки зараз ворог проводить операції на Харківщині та на багатьох інших ділянках фронту.