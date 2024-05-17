Наступление россиян на Харьков: генерал объяснил, получится ли что-нибудь у окупантов

У россиян нет ресурсов, чтобы даже прорваться в город, не говоря уже об осаде

Российские войска в Харьковской области не смогут пройти на Харьков. Неосуществимы также планы россиян окружить город, осадить его, потому что российская группировка на этом направлении не имеет таких сил.

Об этом сказал генерал армии Украины, экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо". Он отметил, что любое направление, выбранное россиянами в Харьковской области, не даст им дойти до областного центра.

"Никаких окружений Харькова не будет. Прорваться в Харьков, осаждать его просто нереально. Сегодня у врага нет таких сил и средств, чтобы дойти до Харькова через Волчанск, Купянск или с направления Луганщины", – сказал он.

Для операции по прорыву в Харьков с последующим окружением россиянам требуется не менее 300 тысяч единиц живой силы. Но даже если они их найдут, это еще ничего не значит, поскольку потери у россиян будут колоссальные – каждый день сейчас уничтожается до 1700 россиян.

"Нужны мощные ударные группы баллистических ракет, бронетанковые силы и специально подготовленные силы и средства, которые могут осаждать город и штурмовать большие территории. Этого нет, враг растянул свои резервы. Мы каждый день бьем вражеские силы в разных секторах… Это мощный подрыв обороноспособности РФ, чтобы они не говорили. Россияне только на словах говорят о ресурсах на десятки лет. Восстановить боевую часть очень сложно, а тем более живую силу, которая бы эффективно воевала", – резюмировал он.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление на Харьковщине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что на севере Харьковщины наступает более чем 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточено 50 тысяч оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что происходит на Харьковском направлении по состоянию на 16 мая. Атаки отбили, но бои продолжаются.

Между тем Генштаб сообщил, что планы врага закрепиться в Волчанске сорваны. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется. Интересно, что российским военным приказали захватить Волчанск за двое суток.