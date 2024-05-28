Росіяни готують новий наступ на Україну і навчають 300 тисяч нових солдатів: Умєров розповів подробиці

Армія окупантів на кордонах України може збільшитися до 800 тис.

Приблизно на 300 тис. осіб до вже існуючих півмільйона. Російські окупанти готуються значно збільшити чисельність своєї армії, при цьому вони продовжують втрачати десятки тисяч людей на місяць. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю виданню Reuters. При цьому він уточнив, що нині на кордонах з Україною та на території нашої держави близько 500 тис. російських окупантів.

"Українським військовим вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області, де Росія почала наступ на початку цього місяця. Але Москва готується до нового наступу", — заявив Умєров.

Саме тому, за словами міністра оборони, так важливо мобілізувати нових людей для ротації чинних військовослужбовців. При цьому, наразі вже 1,2 млн громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі, через додаток "Резерв+".

"Їхня мета — відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу потужність проти нас, вони продовжують спроби втілити свою мету — знищити нашу націю", — заявив міністр оборони.

За його словами, українське військо міцно тримає оборону, проте потрібно більше зброї, більше вогневої потужності.

"Нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу", — підкреслив Умєров.

За його словами, Україна вдячна за надану партнерам військову допомогу та зброю, але лише половина обіцяних поставок надійшла вчасно. Кожна затримка йшла на користь значно більшому та краще оснащеному ворогу, який розтягнув лінію фронту в Україні на понад 1200 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Умєров розповів, що не так із західною допомогою Україні. Навіть попри нестачу озброєння Сили оборони України, продовжують утримувати свої позиції.