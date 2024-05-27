"Дірка в ядерному щиті" після удару в Орську — навіщо Україна вибиває РЛС Росії і яка може бути наступною

Знищення навіть однієї такої потужної РЛС послаблює можливості РФ щодо раннього виявлення пуску ракет

Атака на російську загоризонтну РЛС "Воронеж-М" у місті Орську стала не лише новим рекордом за дальністю для українських БПЛА, а й показала нову стратегію України. У ході її було вирішено завдати удару по найболючішому місцю країни-агресора.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, цим "хворим місцем" є страх росіян перед ядерним ударом, яким агресор звик виправдовувати свої численні загрози атомною зброєю.

"Росія побоюється зовнішньої загрози, атаки ракетами по своїй території та забезпечує протиракетний захист великою кількістю потужних станцій радіолокації, оскільки систем супутникового стеження у них мало. І в цьому сенсі протиракетна оборона покладається на мережу потужних РЛС, що покривають сектори й попереджають про пуск ракет", — пояснює експерт головний страх країни-агресора.

Як підкреслює Анатолій Храпчинський, знищення навіть однієї такої потужної РЛС послаблює можливості РФ щодо раннього виявлення пуску ракет, а всього за три дні Україна завдала удару вже по другій такій РЛС. Першою стала станція в Армавірі, Краснодарського краю, пошкоджена внаслідок удару БПЛА 23 травня, яка контролювала небо від Південної Європи до Північної Африки.

"Нехай Орськ і контролює швидше повітряний простір над Іраном і Китаєм, а не Україною, виведення з ладу таких рідкісних РЛС (всього в РФ їх 7, — "Телеграф") робить "дірку" у захисті Росії, що наочно показує її слабкості щодо забезпечення власного захисту", — говорить про стратегічний психологічний ефект подібних ударів співрозмовник "Телеграфа".

Цікаво, що ще одна РЛС типу "Воронеж", яка контролює повітряний простір Скандинавії та Східної Європи, знаходиться в Ленінградській області в селі Лестусі, і може стати об’єктом наступної атаки.

Як писав "Телеграф", всього РФ планує розгорнути 10 РЛС "Вороніж", зокрема одну в Севастополі окупованого Криму. До речі коштує подібна станція радіолокації з її установкою від 50 млн доларів.