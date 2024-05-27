Продірявлений "ядерний щит": якого розміру була уражена в РФ станція "Воронеж-М"
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"Воронеж-М" може одночасно аналізувати до 500 цілей
Удари українських дронів по надгоризонтним радіолокаційним станціям (РЛС) метрової зони "Воронеж-М" під Орськом та "Воронеж-ДМ" під Армавіром завдали значної шкоди військовій інфраструктурі Росії. Ці об'єкти мають значні розміри та входять до сімейства РЛС, працюючи над виявленням ракет.
Зазначається, що "Воронеж-М" може одночасно аналізувати до 500 цілей, при цьому дальність їх виявлення становить 6 тисяч кілометрів. "Телеграф" розповість про основні характеристики та розміри станції.
Конструкція станції "Воронеж-М" має понад 500 високотехнологічних лопастей, які відіграють свою роль у пошуку цілі. РЛС працює на висоті понад 400 метрів над рівнем моря. Її приймальна антена, яка є активними фазованими ґратами розміром 100×100 метрів, розміри передавальної антени — 40×40 метрів. Станція, що працює в метровому діапазоні, здатна виявляти та одночасно супроводжувати від 100 цілей на відстані до 6000 км.
Характеристики:
- дальність виявлення цілей – 4 500 – 6 000 км;
- висота виявлення – 150 – 4000 км;
- кут місця виявлення – 2 – 70 град;
- азимут виявлення – 245 – 355 град;
- нахил орбіт цілей – 53 – 127 град.
Нагадаємо, що РЛС — призначені для виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності та входять у російську систему попередження про ракетний напад. Вони фіксують також й ядерні ракети, тому пошкодження цих станцій впливає на оборону здатність агресора.
Метрова"Воронеж-М" входить до сімейства станцій дециметрового ("Вороніж-ДМ") та сантиметрового ("Вороніж-СМ") діапазону хвиль. Довгохвильові станції забезпечують високу дальність виявлення об'єктів, короткохвильові дозволяють точніше визначити параметри цілі.
Зауважимо, що "Воронеж-ДМ" працює в дециметровому діапазоні, її дальність понад 6000 км за горизонтом та до 8000 км по вертикалі. Вона здатна одночасно контролювати понад 500 об'єктів.
Також пошкодження вище вказаних станцій вказує на можливе виведення з ладу 50% всіх загоризонтних РЛС РФ системи попередження про ракетний напад, які відповідають за умовний напрям "південь-південий схід".
Раніше "Телеграф" писав, що з'явилися супутникові знімки наслідків удару по РЛС "Воронеж-М".