Продірявлений "ядерний щит": якого розміру була уражена в РФ станція "Воронеж-М"

"Воронеж-М" може одночасно аналізувати до 500 цілей

Удари українських дронів по надгоризонтним радіолокаційним станціям (РЛС) метрової зони "Воронеж-М" під Орськом та "Воронеж-ДМ" під Армавіром завдали значної шкоди військовій інфраструктурі Росії. Ці об'єкти мають значні розміри та входять до сімейства РЛС, працюючи над виявленням ракет.

Зазначається, що "Воронеж-М" може одночасно аналізувати до 500 цілей, при цьому дальність їх виявлення становить 6 тисяч кілометрів. "Телеграф" розповість про основні характеристики та розміри станції.

Конструкція станції "Воронеж-М" має понад 500 високотехнологічних лопастей, які відіграють свою роль у пошуку цілі. РЛС працює на висоті понад 400 метрів над рівнем моря. Її приймальна антена, яка є активними фазованими ґратами розміром 100×100 метрів, розміри передавальної антени — 40×40 метрів. Станція, що працює в метровому діапазоні, здатна виявляти та одночасно супроводжувати від 100 цілей на відстані до 6000 км.

Характеристики:

дальність виявлення цілей – 4 500 – 6 000 км;

висота виявлення – 150 – 4000 км;

кут місця виявлення – 2 – 70 град;

азимут виявлення – 245 – 355 град;

нахил орбіт цілей – 53 – 127 град.

Нагадаємо, що РЛС — призначені для виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності та входять у російську систему попередження про ракетний напад. Вони фіксують також й ядерні ракети, тому пошкодження цих станцій впливає на оборону здатність агресора.

Метрова"Воронеж-М" входить до сімейства станцій дециметрового ("Вороніж-ДМ") та сантиметрового ("Вороніж-СМ") діапазону хвиль. Довгохвильові станції забезпечують високу дальність виявлення об'єктів, короткохвильові дозволяють точніше визначити параметри цілі.

Зауважимо, що "Воронеж-ДМ" працює в дециметровому діапазоні, її дальність понад 6000 км за горизонтом та до 8000 км по вертикалі. Вона здатна одночасно контролювати понад 500 об'єктів.

"Воронеж-ДМ" на супутниковому знімку

Також пошкодження вище вказаних станцій вказує на можливе виведення з ладу 50% всіх загоризонтних РЛС РФ системи попередження про ракетний напад, які відповідають за умовний напрям "південь-південий схід".

Раніше "Телеграф" писав, що з'явилися супутникові знімки наслідків удару по РЛС "Воронеж-М".