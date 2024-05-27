Продырявленный "ядерный щит": какого размера была поражена в РФ станция "Воронеж-М"

"Воронеж-М" может одновременно анализировать до 500 целей

Удары украинских дронов по надгоризонтным радиолокационным станциям (РЛС) метровой зоны "Воронеж-М" под Орском и "Воронеж-ДМ" под Армавиром нанесли значительный ущерб военной инфраструктуре России. Эти объекты имеют значительные размеры и входят в семейство РЛС, работая над обнаружением ракет.

Отмечается, что "Воронеж-М" может одновременно анализироваться до 500 целей, при этом дальность их обнаружения составляет 6 тысяч километров. "Телеграф" расскажет об основных характеристиках и размерах станции.

Конструкция станции "Воронеж-М" имеет более 500 высокотехнологичных лопастей, играющих свою роль в поиске цели. РЛС работает на высоте более 400 метров над уровнем моря. Ее приемная антенна, которая является активной фазированной решеткой размером 100×100 метров, размеры передающей антенны — 40×40 метров. Станция, работающая в метровом диапазоне, способна обнаруживать и одновременно сопровождать от 100 целей на расстоянии до 6000 км.

Характеристики:

дальность обнаружения целей – 4 500 – 6 000 км;

высота обнаружения – 150 – 4000 км;

угол места обнаружения – 2 – 70 град;

азимут обнаружения – 245 – 355 град;

наклон орбит целей – 53 – 127 град.

Напомним, что РЛС предназначены для выявления баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности и входят в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Они фиксируют также и ядерные ракеты, поэтому повреждение этих станций влияет на оборонную способность агрессора.

Метрова "Воронеж-М" входит в семейство станций дециметрового ("Воронеж-ДМ") и сантиметрового ("Воронеж-СМ") диапазона волн. Длинноволновые станции обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов, коротковолновые позволяют более точно определить параметры цели.

Отметим, что "Воронеж-ДМ" работает в дециметровом диапазоне, его дальность более 6000 км по горизонту и до 8000 км по вертикали. Она способна одновременно контролировать более 500 объектов.

"Воронеж-ДМ" на спутниковом снимке

Также повреждение вышеуказанных станций указывает на возможный вывод из строя 50% всех загоризонтных РЛС РФ системы предупреждения о ракетном нападении, отвечающих за условное направление "юг-юго-восток".

Ранее "Телеграф" писал, что появились спутниковые снимки последствий удара по РЛС "Воронеж-М".