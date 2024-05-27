Удар по "ядерному щиту": что означает для РФ поражение станции "Воронеж-М" под Орском

Дальность обнаружения целей составляет 6 тысяч километров

Пораженная в России дронами Главного управления разведки (ГУР) сверхгоризонтная радиолокационная станция метровой зоны "Воронеж-М" – один из ключевых объектов. Она используется для обнаружения баллистических и крылатых ракет, в том числе ядерных.

Эта станция находится под Орском, Оренбургской области в 1500 км от текущей линии фронта. В материале "Телеграфа" раскрыто больше деталей о российском объекте "Воронеж-М".

Радиолокационная станция (РЛС) метрового диапазона "Воронеж-М" является частью семейства российских сверхгоризонтных РЛС 77Я6 "Воронеж". Они предназначены для выявления баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности и входят в систему предупреждения о ракетном нападении.

Спутниковые снимки станции

В Оренбургской области она контролирует сектор от пустыни Такла-Макан до берегов Средиземного моря, дальность обнаружения целей составляет 6 тысяч км. То есть именно это расстояние станция может обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в частности баллистические и крылатые ракеты.

Схема покрытия РЛС семейства 77Я6 «Воронеж»

Семейство состоит из станций метрового ("Воронеж-М", "Воронеж-ВП"), дециметрового ("Воронеж-ДМ") и сантиметрового ("Воронеж-СМ") диапазона волн. Длинноволновые станции обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов, коротковолновые позволяют более точно определить параметры цели.

Станция "Воронеж-М"

Эти станции позволяют не только существенно расширить возможности ракетно-космической обороны России, но и сосредоточить наземные средства системы предупреждения о ракетном нападении (СПРГ) на территории РФ. То есть повреждение этой станции окажет значительное влияние на оборонные способности агрессора.

Задача этой РЛС на границе с Казахстаном предупредить о полете баллистических ракет в секторе от Персидского залива до Японского моря. То есть ответственность "Воронеж-М" под Орском, в первую очередь, Китай, а также Индия и Пакистан, а кроме них возможны пусковые районы в Индийском океане. Заметим, что "Воронеж-М" под Орском под номером 9, а номер 10 — "Воронеж-ДМ" уже не действуют.

С 2015 года станция "Воронеж-М" работала в тестовом режиме по сопровождению баллистических целей, в 2017 году была введена в эксплуатацию.

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