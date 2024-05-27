Такого еще не было: дрон ГУР атаковал объект в России на рекордном расстоянии

Последствия атаки устанавливаются

Беспилотный летательный аппарат Главного управления разведки Украины установил новый рекорд по дальности атаки по РФ. Он попал по радиолокационной станции дальнего обнаружения целей "Воронеж М", которая находится на расстоянии 1800 км.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в ГУР. Отмечается, что "Воронежи М" предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности, баллистических и крылатых ракет. Она работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Атака по "Воронеж М" произошла 26 мая. Последствия устанавливаются. Российские паблики при этом накануне сообщали, что под Орском упал БПЛА, целью которого "возможно, был военный объект".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае Украина запустила дрон на расстоянии 1500 км, что стало рекордом. Речь идет об атаке на нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане.