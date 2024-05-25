Не только взрывчатка и "Грады": Малюк рассказал, что еще могут морские дроны Sea Baby (видео)

Дроны уже использовались для атак на прибрежные зоны и в открытом море

Украина успешно применяет морские дроны Sea Baby оснащенные реактивными системами залпового огня (РСЗО). Кроме того, эта платформа может оснащаться и другими видами вооружения.

Об этом рассказал журналистам глава СБУ Василий Малюк. По его словам, первые пуски проводились еще 20 декабря 2023 года, однако после того, как россияне несколько дней назад показали видео запусков, держать дроны в тайне стало бессмысленным, а потому их представили на всеобщее обозрение.

"Он используется для поражения наземных площадных целей в прибрежной зоне, а также для непосредственно прямого огневого контакта в море", — сказал Малюк.

По его словам, дроны уже показали свою эффективность, в частности во время ударов по опорным пунктам на Кинбурнской косе. При это глава СБУ отметил, что морские беспилотники оснащают многими другими элементами вооружения, однако он не может пока о них говорить, чтобы не помогать россиянам.

"Есть много других разновидностей вооружения, которые дрон на себе несет, как многоцелевая платформа, но по понятным причинам всеобщей аудитории мы это рассказывать не будем, чтобы не помогать врагу", — добавил Малюк.

Напомним, ранее Малюк рассказал, что для дронов Sea Baby приоритетной целью будет мост через Керченский пролив, однако они будут использоваться и для поражения других целей.