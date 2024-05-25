Не тільки вибухівка та "Гради": Малюк розповів, що ще можуть морські дрони Sea Baby (відео)

Дрони вже використовувалися для атак на прибережні зони та у відкритому морі

Україна успішно застосовує морські дрони Sea Baby, оснащені реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). Крім того, ця платформа може оснащуватися й іншими видами озброєння.

Про це розповів журналістам голова СБУ Василь Малюк. За його словами, перші пуски проводилися ще 20 грудня 2023 року, проте після того, як росіяни кілька днів тому показали відео запусків, тримати дрони у таємниці втратило сенс, а тому їх представили на загальний огляд.

"Він використовується для ураження наземних площинних цілей у прибережній зоні, а також безпосередньо для прямого вогневого контакту в морі", — сказав Малюк.

За його словами, дрони вже показали свою ефективність, зокрема під час ударів по опорних пунктах на Кінбурнській косі. При цьому глава СБУ зазначив, що морські безпілотники оснащують багатьма іншими елементами озброєння, проте він не може поки що про них говорити, щоб не допомагати росіянам.

"Є багато інших різновидів озброєння, які дрон на собі несе як багатоцільова платформа, але зі зрозумілих причин загальної аудиторії ми це розповідати не будемо, щоб не допомагати ворогові", — додав Малюк.

Нагадаємо, раніше Малюк розповів, що для дронів Sea Baby пріоритетною метою буде міст через Керченську протоку, проте вони будуть використовуватися і для поразки інших цілей.