"Попереду багато сюрпризів": Малюк назвав основну ціль удосконалених дронів "Sea Baby"

Це нова віха в історії морських битв

Служба безпеки України продовжує удосконалювати військову техніку, і цього разу покращено морські дрони "Sea Baby". У них вмонтовано реактивні системи залпового вогню.

Про це Голова СБУ Василь Малюк розповів, виступаючи під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24. За його словами, використання таких надводних морських бойових дронів – нова віха в історії морських битв.

Він наголосив, що СБУ вперше використала дрон "Sea Baby", оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року. Пізніше ці дрони почали використовувати й інші державні підрозділи, зокрема, Головне управління розвідки (ГУР).

"Сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", – нагадує Василь Малюк.

За його словами, за допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі.

Кримський міст Василь Малюк називає однією з пріоритетних цілей. Адже він вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів "Sea Baby".

"Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть", — підкреслив Василь Малюк.

Зауважимо, "Sea Baby" — це багатоцільові надводні дрони, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий військовий розповів, які дрони армія РФ використовує на фронті.