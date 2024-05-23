"Впереди много сюрпризов": Малюк назвал основную цель усовершенствованных дронов "Sea Baby"

Это новая веха в истории морских сражений.

Служба безопасности Украины продолжает совершенствовать военную технику, и на этот раз улучшены морские дроны "Sea Baby". В них встроены реактивные системы залпового огня.

Об этом Глава СБУ Василий Малюк рассказал, выступая во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24. По его словам, использование таких надводных морских боевых дронов – новая веха в истории морских сражений.

Он отметил, что СБУ впервые использовала дрон "Sea Baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. Позже эти дроны начали использовать и другие государственные подразделения, в частности Главное управление разведки (ГУР).

"Сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И в сущности, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк", – напоминает Василий Малюк.

По его словам, с помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море.

Крымский мост Василий Малюк называет одной из приоритетных целей. Ведь он уже дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby.

"Впереди очень и очень много сюрпризов. Поверьте, СБУ и все Силы обороны не подведут", — подчеркнул Василий Малюк.

Отметим, "Sea Baby" — это многоцелевые надводные дроны, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам главы СБУ, таким образом были поражены уже 4 вражеских корабля.

Ранее "Телеграф" писал, что известный военный рассказал, какие дроны армия РФ использует на фронте.