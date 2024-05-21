"Игра наперегонки": известный военный рассказал, какие дроны армия РФ использует на фронте

То, что эффективно сейчас, через месяц может не быть таким

На поле боя российские дроны доставляют немало хлопот, но ВСУ пытаются противодействовать им. Разведывательные и ударные дроны россиян действуют комплексно.

И бороться с ними сейчас можно, но пока это эффективно. Об этом сказал айтишник, основатель туристического сайта lowcost.ua, ультрас ФК "Волынь", активист общественной инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк" Роман Синицын, мобилизовавшийся почти год назад, в интервью "Украинской правде".

"Приносит нам (ВСУ — ред.) много хлопот – это "Орланы", "Zala" в паре с "Ланцетами": то есть один разведчик, другой – ударный боеприпас. "Орланы" летают уже на тактическую глубину, 100 плюс километров", – отметил военный.

По его словам, украинские бойцы для более эффективной борьбы нуждаются в большем количестве ПВО и средствах радиоэлектронной борьбы.

"В этом направлении ведутся работы, здесь мы уже догоняем. У нас есть свои крутые аналоги РЭБ, но и у россиян есть хорошие продукты для войны. Они уже апробированы, они их постоянно совершенствуют. Более того, враг их массово выпускает, они массово учат пилотов", — отметил Синицын.

Военный добавил, что FPV – дроны тоже проблема. Ведь у россиян уже тоже есть беспилотники с тепловизионными камерами, ведь мир открытый и комплектующие гражданского назначения можно купить в каких-нибудь маркетплейсах, заказать 1000 контейнеров в Китае на заводе.

"Это постоянная условная игра наперегонки. В общем, война трансформируется, все очень-очень быстро развивается, новые технологии апробируются, система донаведения, искусственный интеллект. Я думаю, что через два года это все поменяется еще более кардинально.

То, что эффективно сейчас, через месяц может быть неэффективным из-за того, что придумали систему противодействия, что-то найдется эффективнее", — отметил Синицын.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам израильского военного обозревателя Игаля Левина, российская "тактика бешеной собаки" — логическое и рациональное поведение для армии РФ, мешающей украинскому Генштабу планировать свои действия. Хотя их действия и могут казаться иррациональными для всего мира.