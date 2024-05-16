Россия готовится воевать годами: эксперт объяснил, почему стали говорить о заморозке войны

Решающим станет момент, когда Украина приблизится к вступлению в НАТО.

Российские террористы сейчас будут пытаться как можно дольше затянуть войну. Цель Кремля достаточно очевидна – любым способом заставить Украину согласиться на заморозку войны на позициях, которые будут существовать на момент переговоров.

Об этом сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Национального телемарафона. По его мнению, текущая ситуация российских террористов полностью устраивает.

"Такие условия устраивают Россию. Почему? Тогда же возникает вопрос: окей, высокой интенсивности конфликта нет, временно. Россия оккупирует какие-то территории в каких-то пределах…", – сказал он.

Эксперт считает, что решающим станет момент, когда Украина приблизится к вступлению в НАТО. Россияне будут пытаться тянуть к этой дате, условному 2028 году.

"Если такое состояние допустить даже теоретически к 2028-му году. Мы подходим к моменту вступления Украины в НАТО. Они же понимают, что встанет вопрос: Украину надо принять всю, в пределах международно признанных границ... Поэтому они заинтересованы в том, чтобы вбрасывать сейчас эти варианты о заморозке конфликта", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктатор Владимир Путин перед поездкой в Китай заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной по поводу войны, но исключительно на условиях, которые будут выгодны и РФ. Но такие мирные планы, говорит Путин, отвергаются нашей страной и Западом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что представитель ГУР Вадим Скибицкий уверен, что Украина не может выиграть войну на поле боя, по крайней мере сейчас. Даже изгнание россиян на границы 1991 года не остановят боевые действия, а потому единственный путь для прекращения боевых действий – это прямые переговоры между Украиной и Россией.