Росія готується воювати роками: експерт пояснив, чому почали говорити про заморозку війни

Вирішальним стане момент, коли Україна наблизиться до вступу в НАТО.

Російські терористи зараз будуть намагатися якнайдовше затягнути війну. Мета Кремля доволі очевидна – в будь-який спосіб змусити Україну погодитися на заморозку війни на позиціях, які будуть існувати на момент переговорів.

Про це сказав військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Національного телемарафону. На його думку, поточна ситуація російських терористів цілком влаштовує.

"Такі умови влаштовують Росію. Чому? Тоді ж постає питання: окей, високої інтенсивності конфлікту немає, тимчасово. Росія окупує якісь території в якихось межах…", – сказав він.

Експерт вважає, що вирішальним стане момент, коли Україна наблизиться до вступу в НАТО. Росіяни намагатимуться тягнути до цієї дати, умовного 2028 року.

"Якщо такий стан допустити навіть теоретично до 2028-го року. Ми підходимо до моменту вступу України в НАТО. Вони ж розуміють, що постане питання: Україну ж треба прийняти всю, в межах міжнародно визнаних кордонів… Тому вони зацікавлені в тому, щоби вкидати зараз ці варіанти про замороження конфлікту", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін перед поїздкою до Китаю заявив, що Росія готова вести переговори з Україною щодо війни, але виключно на умовах, які будуть вигідні і РФ. Але такі мирні плани, каже Путін, відкидаються нашою країною та Заходом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що представник ГУР Вадим Скібіцький впевнений — Україна не може виграти війну на полі бою, принаймні зараз. Навіть вигнання росіян на кордони 1991 року не зупинять бойові дії, а тому єдиний шлях для припинення бойових дій – це прямі переговори між Україною та Росією.