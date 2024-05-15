Заява Путіна про переговори з Україною: у РНБО пояснили мету диктатора

Диктатор закликає до "гарантій безпеки Москви"

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України відреагував на заяви Володимира Путіна в інтерв’ю Xinhua, яке він дав напередодні візиту до Китаю до Сі Цзіньпіна. Диктатор, зокрема, згадав про нібито готовність до переговорів.

Детальний аналіз інтерв’ю російського "лідера" був опублікований в Telegram-каналі ЦПД. Там пояснили, що Путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Наразі голова Кремля намагається використати активізацію бойових дій, яка розпочалася на Харківщині, як важіль для шантажу.

"Зокрема, Путін в інтерв’ю китайським медіа заявив, що Росія підтримує мирний план Пекіна, який пропонує початок переговорів щодо нинішньої лінії фронту, тобто без виведення військ", — йдеться у повідомленні.

Також диктатор в інтерв’ю закликає до "гарантій безпеки Москви" і нагадує про "Стамбульські угоди", якими РФ нібито обдурили, тим самим натякаючи на готовність до розширення наступальних дій.

"В інтерв’ю також є посилення антизахідної риторики, яка є реверансом Китаю напередодні візиту Путіна", — пояснили в ЦПД.

Крім того, заява країни-агресора про наступ на великі українські міста – це блеф. РФ зараз є ресурси виключно для обмежених наступальних операцій. А переговори потрібні Путіну не задля досягнення миру. Головна мета – виграти час для накопичення сил.

Заяви Путіна в інтерв’ю

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що китайський лідер Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю і той погодився на поїздку. Зустріч має відбутися 16-17 травня.