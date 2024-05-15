Заявление Путина о переговорах с Украиной: в СНБО объяснили цель диктатора

Диктатор призывает к "гарантиям безопасности Москвы"

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отреагировал на заявления Владимира Путина в интервью Xinhua, которое он дал накануне визита в Китай к Си Цзиньпину. Диктатор в частности упомянул о якобы готовности к переговорам.

Детальный разбор интервью российского "лидера" был опубликован в Telegram-канале ЦПД. Там объяснили, что Путин снова начал продвигать тему переговоров с Украиной и Западом. Сейчас глава Кремля пытается использовать активизацию боевых действий, которая началась на Харьковщине, как рычаг для шантажа.

"В частности, Путин в интервью китайским медиа заявил, что Россия поддерживает мирный план Пекина, который предлагает начало переговоров по нынешней линии фронта, то есть без вывода войск", — говорится в сообщении.

Также диктатор в интервью призывает к "гарантиям безопасности Москвы" и напоминает о "Стамбульских соглашениях", которыми РФ якобы обманули, тем самым намекая на готовность к расширению наступательных действий.

"В интервью также присутствует усиление антизападной риторики, являющейся реверансом Китая накануне визита Путина", — объяснили в ЦПД.

Кроме того, заявление страны-агрессора о наступлении на крупные украинские города — это блеф. У РФ сейчас есть ресурсы исключительно для ограниченных наступательных операций. А переговоры нужны Путину не для достижения мира. Главная цель — выиграть время для накопления сил.

Заявления Путина в интервью

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что китайский лидер Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай и тот согласился на поездку. Встреча должна состояться 16-17 мая.