"Гра наввипередки": відомий військовий розповів, які дрони армія РФ використовує на фронті

Те, що ефективно зараз, через місяць може не бути таким

На полі бою російські дрони завдають чимало клопоту, але ЗСУ намагаються протидіяти їм. Розвідувальні та ударні дрони росіян діють комплексно.

І боротись з ними зараз можна, але допоки це ефективно. Про це сказав айтівець, засновник туристичного сайту lowcost.ua, ультрас ФК "Волинь", активіст громадської ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк" Роман Сініцин, який мобілізувався майже рік тому, в інтервʼю "Українській правді".

"Приносить нам (ЗСУ — ред.) багато клопоту – це "Орлани", "Zala" в парі з "Ланцетами": тобто один розвідник, інший – ударний боєприпас. "Орлани" літають уже на тактичну глибину, 100 плюс кілометрів", — зазначив військовий.

За його словами, українські бійці для більш ефективної боротьби потребують більше ППО і засобів радіоелектронної боротьби.

"У цьому напрямку ведуться роботи, тут ми вже наздоганяємо. У нас є свої круті аналоги РЕБ, але й у росіян є хороші продукти для війни. Вони вже апробовані, вони їх постійно вдосконалюють. Більше того, ворог їх масово випускає, вони масово навчають пілотів", — зазначив Сініцин.

Військовий додав, що FPV — дрони теж проблема. Адже у росіян вже теж є безпілотники з тепловізійними камерами, адже світ відкритий і комплектуючі цивільного призначення можна купити в якихось маркетплейсах, замовити 1000 контейнерів у Китаї на заводі.

"Це постійна умовна гра наввипередки. Загалом війна трансформується, все дуже-дуже швидко розвивається, нові технології апробуються, система донаведення, штучний інтелект. Я думаю, що через два роки це все поміняється ще кардинальніше.

Те, що ефективно зараз, через місяць може бути неефективним внаслідок того, що придумали систему протидії, щось знайдеться ефективніше", — зазначив Сініцин.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами ізраїльського військового оглядача Ігаля Левіна, російська "тактика скаженого собаки" — логічна та раціональна поведінка для армії РФ, яка заважає українському Генштабові планувати свої дії. Хоча їхні дії і можуть здаватися ірраціональними для всього світу.