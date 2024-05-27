Такого ще не було: дрон ГУР атакував об’єкт у Росії на рекордній відстані

Наслідки атаки встановлюються

Безпілотний літальний апарат Головного управління розвідки України встановив новий рекорд щодо дальності атаки по РФ. Він потрапив по станції радіолокації далекого виявлення цілей "Воронеж М", яка знаходиться на відстані 1800 км.

Про це пише "Українська правда", посилаючись на власні джерела у ГУР. Зазначається, що "Воронежі М" призначені для виявлення космічних та аеродинамічних об’єктів, зокрема балістичних та крилатих ракет. Вона працює у метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.

"Український безпілотник подолав відстань понад 1800 кілометрів до об’єкта супротивника, встановивши новий рекорд діапазону поразки для дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

Атака з "Воронежу М" відбулася 26 травня. Наслідки встановлюються. Російські пабліки при цьому напередодні повідомляли, що під Орськом упав БПЛА, метою якого "можливо був військовий об’єкт".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні Україна запустила дрон на відстані 1500 км, що стало рекордом. Йдеться про атаку на нафтопереробне підприємство "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані.