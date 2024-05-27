Удар по "ядерному щиту": що означає для РФ ураження станції "Воронеж-М" під Орськом

Дальність виявлення цілей становить 6 тисяч кілометрів

Уражена в Росії дронами Головного управлення розвідки (ГУР) надгоризонтна радіолокаційна станція метрової зони "Воронеж-М" один з ключових об'єктів. Вона використовується для виявлення балістичних та крилатих ракет, зокрема і ядерних.

Ця станція знаходиться під Орськом, Оренбурзької області за 1500 км від поточної лінії фронту. У матеріалі "Телеграфу" розкрито більше деталей щодо російського об'єкта "Воронеж-М".

Радіолокаційна станція (РЛС) метрового діапазону "Воронеж-М" є частиною сімейства російських надгоризонтних РЛС 77Я6 "Воронеж". Вони призначені для виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності та входять у російську систему попередження про ракетний напад.

Супутникові знімки станції

В Оренбурзькій області вона контролює сектор від пустелі Такла-Макан до берегів Середземного моря, дальність виявлення цілей становить 6 тисяч кілометрів. Тобто саме на цю відстань станція може виявляти космічні і аеродинамічні об’єкти, зокрема балістичні та крилаті ракети.

Схема покриття РЛС сімейства 77Я6 «Воронеж»

Сімейство складається зі станцій метрового ("Вороніж-М", "Вороніж-ВП"), дециметрового ("Вороніж-ДМ") та сантиметрового ("Вороніж-СМ") діапазону хвиль. Довгохвильові станції забезпечують високу дальність виявлення об'єктів, короткохвильові дозволяють точніше визначити параметри цілі.

Станція "Воронеж-М"

Ці станції дозволяють не тільки істотно розширити можливості ракетно-космічної оборони Росії, а й зосередити наземні засоби системи попередження про ракетний напад (СПРН) біля РФ. Тобто пошкодження цієї станції матиме значний вплив на оборонну здатність агресора.

Задача цієї РЛС на кордоні з Казахстаном попередити про політ балістичних ракет у секторі від Перської затоки до Японського моря. Тобто відповідальність "Воронеж-М" під Орськом, в першу чергу, Китай, а також Індія та Пакистан, а окрім них — можливі пускові райони в Індійському океані. Зауважимо, що "Воронеж-М" під Орськом під номером 9, а номер 10 — "Воронеж-ДМ" вже не діють.

З 2015 року станція "Воронеж-М" працювала в тестовому режимі із супроводу балістичних цілей, у 2017 році була введена в експлуатацію.

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