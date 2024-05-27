Рекордный удар украинского дрона по российской РЛС "Воронеж-М": появились спутниковые снимки

Важный объект россиян не отделался только испугом

В ночь на 27 мая беспилотники ГУР атаковали (РЛС) "Воронеж-М" в Оренбургской области РФ и уже стали известны последствия удара. По спутниковым снимкам можно сделать вывод, что на месте попаданий вспыхнули пожары.

Об этом сообщают "Схемы". Отмечается, что в то же время окончательный результат атаки не известен, ведь разрешение фото имело.

"Спутник Planet Labs зафиксировал последствия этой атаки. На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было — вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА. Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции", — говорится в сообщении.

Радиолокационная станция находится на расстоянии более 1800 км от границы с Украиной. По данным открытых источников, "Воронеж-М" является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для выявления баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности и входят в систему предупреждения о ракетном нападении. Такая РЛС имеет дальность для выявления целей до 6 тыс. км.

Ранее "Телеграф" писал, что во время удара беспилотников по аэродрому Кущевска в Краснодарском крае России, в ночь на 19 мая, повреждения получили три вражеских истребителя. Это заметно на спутниковых снимках.