Рекордний удар українського дрона по російській РЛС "Вороніж-М": з'явилися супутникові знімки

Важливий обʼєкт росіян не відбувся лише переляком

У ніч проти 27 травня безпілотники ГУР атакували (РЛС) "Воронеж-М" в Оренбурзькій області РФ та вже стали відомі наслідки удару. По супутниковим знімкам можна дійти висновку, що на місці влучань спалахнули пожежі.

Про це повідомляють "Схеми". Зазначається, що водночас остаточний результат атаки не відомий, адже роздільна здатність фото мала.

"Супутник Planet Labs зафіксував наслідки цієї атаки. На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було — ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА. Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції", — йдеться у повідомленні.

Радіолокаційна станція знаходиться на відстані понад 1800 км від кордону з Україною. За даними відкритих джерел, "Воронеж-М" є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності та входять у російську систему попередження про ракетний напад. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тис. км.

Раніше "Телеграф" писав, що під час удару безпілотників по аеродрому Кущевська у Краснодарському краї Росії, у ніч на 19 травня, пошкоджень зазнали три ворожих винищувачі. Це помітно на супутникових знімках.