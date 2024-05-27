"Дыра в ядерном щите" после удара в Орске – зачем Украина выбивает РЛС России и какая может быть следующей

Уничтожение даже одной такой мощной РЛС ослабляет возможности РФ по раннему обнаружению пуска ракет

Атака на российскую загоризонтную РЛС "Воронеж-М" в городе Орске стала не только новым рекордом по дальности для украиских БПЛА, но и показали новую стратегию Украины. В ходе нее было решено нанести удар по самому больному месту страны-агрессора.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Анатолий Храпчинский. По его словам этим "больным местом" является боязнь россиян перед ядерным ударом, которым агрессор привык оправдывать свои многочисленные угрозы атомным оружием.

"Россия опасается внешней угрозы, атаки ракетами своей территории и обеспечивает противоракетную защиту большим количеством мощных радиолокационных станций, поскольку систем спутникового слежения у них мало. И в этом смысле противоракетная оборона полагается на сеть мощных РЛС покрывающих сектора и предупреждающих о пуске ракет", — объясняет эксперт главную боязнь страны-агрессора.

Как подчеркивает Анатолий Храпчинский, уничтожение даже одной такой мощной РЛС ослабляет возможности РФ по раннему обнаружению пуска ракет, а всего за три дня Украина нанесла удар уже по второй такой РЛС. Первой стала станция в Армавире, Краснодарского края, поврежденная в результате удара БПЛА 23 мая, контролировавшая небо от Южной Европы до Северной Африки.

"Пусть Орск и контролирует скорее воздушное пространство над Ираном и Китаем, а не Украиной, вывод из строя таких редких РЛС (всего в РФ их 7, — "Телеграф") делает "дыру" в защите России, что наглядно показывает ее слабости по обеспечению собственной защиты", — говорит о стратегическом психологическом эффекте подобных ударов собеседник "Телеграфа".

Любопытно, что еще одна РЛС типа "Воронеж", которая контролирует воздушное пространство Скандинавии и Восточной Европы находится в Ленинградской области в деревне Лестуси, и может стать объектом следующей атаки.

Как писал "Телеграф", всего РФ планирует развернуть 10 РЛС "Воронеж", в том числе одну в Севастополе оккупированного Крыма. Кстати стоит подобная радиолокационная станция с ее установкой от 50 млн долларов.