Россияне готовят новое наступление на Украину и обучают 300 тысяч новых солдат: Умеров рассказал подробности

Армия окупантов на границах Украины может увеличиться до 800 тыс.

Приблизительно на 300 тыс. человек до уже существующих полумиллиона. Российские оккупанты готовятся значительно увеличить численность своей армии, при этом они продолжают терять десятки тысяч человек в месяц. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Reuters. При этом он уточнил, что на границах с Украиной и на территории нашего государства сейчас около 500 тыс. российских оккупантов.

"Украинским военным удалось стабилизировать новый фронт на северо-востоке Харьковской области, где Россия начала наступление в начале этого месяца. Но Москва готовится к новому наступлению", — заявил Умеров.

Именно поэтому, по словам Министра обороны, так важно мобилизовать новых людей для ротации действующих военнослужащих. При этом уже 1,2 млн граждан обновили свои учетные данные в онлайн-режиме, через приложение "Резерв+".

"Их цель — открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас, они продолжают попытки воплотить свою цель — уничтожить нашу нацию", — заявил министр обороны.

По его словам, украинское войско крепко держит оборону, однако нужно больше оружия, больше огневой мощи.

"Нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им проникнуть в наше государство", — подчеркнул Умеров.

По его словам, Украина благодарна за оказанную партнерам военную помощь и оружие, но только половина обещанных поставок поступила вовремя. Каждая задержка шла на пользу значительно большему и лучше оснащенному врагу, растянувшему линию фронта в Украине на более чем 1200 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Умеров рассказал, что не столько с западной помощью Украины. Даже, несмотря на недостаток вооружения Силы обороны Украины, продолжают удерживать свои позиции.