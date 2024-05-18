"Россияне этим пользуются": Умеров рассказал, что не так с западной помощью Украине

Украина все еще нуждается в ПВО и многих других вещах

Военная помощь со стороны союзников постепенно приходит в Украину. Однако обычно это происходит с задержками.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров в разговоре с CNN. По его словам, даже несмотря на нехватку вооружения Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции.

"Оружие поступает с опозданием, и россияне этим пользуются. Поставки задержались на полгода. Поэтому они и расширили фронт, чтобы не позволить нам воспользоваться этим оружием", — сказал он.

По словам Умерова, Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Также он отметил, что боевым бригадам на линии фронта тоже нужно прикрытие от угроз с воздуха, наряду с другим важным оборудованием и снаряжением вроде снарядов, артиллерии, БТР и БМП.

Как сообщалось ранее, наступление российской оккупационной армии на Харьковском направлении продолжается. Однако по словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, сейчас РФ не будет продвигаться к Харькову, поскольку имеет там только 15 тысяч военных.