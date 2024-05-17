Укр

"Впервые за годы войны": Зеленский сообщил, хватает ли ВСУ снарядов

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Владимир Зеленский Новость обновлена 17 мая 2024, 12:06
Владимир Зеленский. Фото Колаж "Телеграфа"

Украина готовит для партнеров новую инициативу

Украинский военным впервые за годы войны хватает артиллерийских боеприпасов. Этого удалось добиться даже до реализации чешской инициативы по поставке снарядов.

Об этом в ходе общения с украинскими журналистами заявил президент Владимир Зеленский, сообщает "Телеграф". По его словам, ни одна бригада Вооруженных сил Украины не жалуется на нехватку снарядов.

"Даже до чешской инициативы у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуются, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит на протяжении последних 2 месяцев", — подчеркнул глава государства.

В то же время президент отметил, что всем еще придется очень много работать. По его словам, также будет реализовываться и чешская инициатива.

"О деньгах со всеми партнерами ведем переговоры. Мы сейчас открываем инициативу, когда партнеры будут давать деньги на производство наших дронов, РЭБ, именно в это конкретное направление. Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег", — сказал президент.

Напомним, чешская инициатива по приобретению боеприпасов для Украины, к которой уже присоединились 15 стран Европы и мира, может передать нашим Вооруженным силам гораздо больше снарядов, чем планировалось. Чехия нашла возможность приобрести в интересах ВСУ дополнительные боеприпасы.

Теги:
#Снаряды #Владимир Зеленский #Артиллерия