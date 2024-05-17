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"Вперше за роки війни": Зеленський повідомив, чи вистачає ЗСУ снарядів

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Володимир Зеленський Новина оновлена 17 травня 2024, 12:06
Володимир Зеленський. Фото Колаж "Телеграфа"

Україна готує для партнерів нову ініціативу

Український військовим вперше за роки війни не бракує артилерійських боєприпасів. Цього вдалося досягти навіть до реалізації чеської ініціативи щодо постачання снарядів.

Про в ході спілкування з українськими журналістами заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє "Телеграф". За його словами, наразі жодна бригада Збройних сил України не скаржиться на нестачу снарядів.

"Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржаться, що немає артилерійського снаряду. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців", — підкреслив глава держави.

Водночас президент зазначив, що всім ще прийдеться дуже багато працювати. За його словами, також буде реалізовуватись і чеська ініціатива.

"Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини. Ми зараз відкриваємо ініціативу, коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів, РЕБів, саме в цей конкретний напрямок. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", — сказав президент.

Нагадаємо, чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України, до якої вже долучилися 15 країн Європи та світу, може передати нашим Збройним силам значно більше снарядів, ніж планувалося. Чехія знайшла можливість придбати в інтересах ЗСУ додаткові боєприпаси.

Теги:
#Снаряди #Володимир Зеленський #Артилерія