"Росіяни цим користуються": Умеров розповів, що не так із західною допомогою Україні

Україна все ще потребує ППО та багатьох інших речей

Військова допомога з боку союзників поступово надходить в Україну. Однак зазвичай це відбувається із затримками.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умеров у розмові із CNN. За його словами, навіть попри нестачу озброєння Сили оборони України, продовжують утримувати свої позиції.

"Зброя надходить із запізненням, і росіяни цим користуються. Постачання затрималися на пів року. Тому вони й розширили фронт, щоб не дозволити нам скористатися цією зброєю", — сказав він.

За словами Умерова, Україна потребує засобів протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Також він зазначив, що бойовим бригадам на лінії фронту теж потрібне прикриття від загроз з повітря, поряд з іншим важливим обладнанням та спорядженням на кшталт снарядів, артилерії, БТР та БМП.

Як повідомлялося раніше, наступ російської окупаційної армії на Харківському напрямку триває. Однак, за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, зараз РФ не просуватиметься до Харкова, оскільки має там лише 15 тисяч військових.