Війна — день 825: окупанти збирають сили на кордоні, а Україна знищує російські об’єкти в тилу

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують повільно просуватися на Донеччині, а найбільш активні бої йдуть на Покровському напрямку. Проте стрільба не вщухає і в інших місцях. При цьому росіяни для розтягування фронту накопичують свої сили на кордоні з Харківською та Сумською областями, щоб відтягнути українські сили до кордонів та змусити їх там стояти. Тим часом Україна успішно вражає стратегічні об’єкти країни-окупанти далеко за лінією фронту.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Члени ЄС все частіше дратують дії Угорщини, яка блокує допомогу Україні. Через це блокування досі не можуть затвердити 6,5 млрд євро термінової військової допомоги

З ситуацією в Україні 25 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 822: Україна потужно відбиває штурми РФ, але є занепокоєння через ситуацію в Білорусі

Дізнатись про події 26 травня можна за посиланням: Війна — день 823: росіяни штурмують на сході та посилюють повітряний терор

Про те, що відбувалося 27 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 824: росіяни мають перевагу на двох напрямках та збирають нове ударне угруповання